الموارد البشرية عن حالة المواطن المحتطب: موظف ولا تنطبق عليه ضوابط معاش الضمان

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن متابعات الخليج 365 الذي يعمل في مجال قطع الحطب غير صحيح، والمواطن موظف ولا يزال على رأس العمل.

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وأضاف الهزاني في بيان “إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب وبحاجة للمساعدة، قامت الوزارة بالتواصل مع متابعات الخليج 365 ودراسة حالته، واتضح أن متابعات الخليج 365 موظف ، ولا يزال على رأس العمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف ناصر الهزاني “تهيب الوزارة بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة وتدعو لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان”.





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