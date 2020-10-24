الأكريليك الجديد .. الطلاء الذي يساعد على تبريد المنزل وامتصاص درجة الحرارة العالية

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

قال باحثون في جامعة بوردو الفرنسية إنهم ابتكروا طلاءً جديدًا شديد البياض يعكس 95.5 بالمائة من ضوء الشمس الذي ينعكس عليه.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” فيعتبر هذا الطلاء الذي يُسمى الأكريليك الجديد، الذي تم تطويره في الجامعة الفرنسية ، يساعد على تبريد المنزل وامتصاص درجة الحرارة العالية.

كيفية تصميم الطلاء

وتم تصميم هذا الابتكار باستخدام حشو كربونات الكالسيوم لتقليل كمية الضوء فوق البنفسجي التي يمتصها ، بدلاً من جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم القياسية.

ويقول الباحثون إن هذا الابتكار الجديد يمكن استخدامه للحفاظ على برودة المباني بشكل طبيعي ، مما يساعد على تقليل تغير المناخ الناجم عن تكييف الهواء وتقنيات التبريد الأخرى.

واستخدم أساتذة جامعة بوردو حشوات كربونات الكالسيوم لتقليل كمية الضوء فوق البنفسجي التي يمتصها هذا الابتكار الجديد.

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جودة عالية وتكلفة أقل

ويقول الباحثون فقي الجامعة إن الدهان متوافق مع عملية تصنيع الطلاء التجاري ، وقد تكون تكلفته أقل من الدهان العادي، وأضافوا أن للطلاء العديد من المميزات ، بما في ذلك منع ارتفاع درجة حرارة معدات الاتصالات الخارجية.

وأوضحوا قائلين: “يمكن استخدام هذا الطلاء لمكافحة تغير المناخ لأنه يعكس ضوء الشمس“.





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