2020-10-24

شاهد.. فيديو من الأجواء يوثق الأضرار الناجمة عن حريق تنومة

متابعات الخليج 365 - تنومة

تواصل قوات الدفاع المدني وطائرات الأمن ، عمليات إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة الذي نشب منذ أربعة أيام.

ووثقت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو من الجو يظهر الأضرار التي خلفها الحريق في جبل غلامة بتنومة ، وسط جهود تواصل الليل بالنهار لرجال الدفاع المدني وعدة جهات مشاركة لإخماد الحريق.

ووثق المقطع تحليق طيران الأمن بارتفاع ٩ آلاف قدم لمساندة فرق الدفاع المدني التي تتمركز بمحيط الجبل .

هذا وقضت ألسنة النيران على مساحات واسعة من الأراضي، وتحولت جبال تنومة المرتفعة الخضراء، إلي كميات من النيران، وودعت جبل غلامة أشجاره الخضراء وفقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أي خسائر بشرية.

وأشار تقرير إلى أن ال 72 ساعة الماضية كانت عبارة عن جهود متكاملة للسيطرة علي هذا الحادث ، ولازالت هذه الجهود مستمرة للتأكد من السيطرة التامة .

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يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال هناك.

طائرات أرامكو

يذكر أن طائرات الرش التابعة لشركة أرامكو شاركت أمس في جهود إخماد حريق تنومة كما ساندت الفرق الميدانية بمعدات وسيارات إطفاء.

ونشرت إمارة عسير مقطع فيديو يوثق جانبًا من عملية الإطفاء وعلقت عليه بالقول : شركة أرامكو تشارك بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة وتساند الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.

يذكر أنه بناءً على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أمس لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.

محاصرة الحريق

وكان الدفاع المدني أعلن الخميس أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

واندلع حريق ضخم في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.



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