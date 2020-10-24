إقالة مسؤول بالحكومة المصرية بسبب منشور على مواقع التواصل

2020-10-24

متابعات الخليج 365 _ الرياض

أُقيل مسؤول بالحكومة المصرية، في وقت سابق اليوم السبت، بعد تداوله منشوراً على صفحته الشخصية بفيسبوك، أساء من خلاله إلى دولة الكويت.

إقالة مسؤول بالحكومة المصرية

وفي بيان لها، استنكرت وزارة القوى العاملة المصرية،اليوم السبت، ما صدر من أحد مسؤوليها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنة إقالته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت وزارة القوى العاملة المصرية، أنّها لن تسمح مطلقاً بالإساءة بحق دولة الكويت ورموزها، مشددة في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق معاون الوزير عن هذه الإساءة، خاصة وأنّ ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزاً وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي.

الحرص على العلاقة

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر والكويت شعباً ودولة لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.

Advertisements

استدعاء السفير المصري

وفي وقت سابق، استدعت الخارجية الكويتية السفير المصري لدى الكويت للاحتجاج على التصريحات المسيئة الصادرة على لسان أحد المسؤولين المصريين.

وصرح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، بأنه تم استدعاء السفير المصري لدى الكويت، ظهر اليوم الجمعة، في مقر وزارة الخارجية في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية.

وبحسب صحيفة القبس نقل نائب وزير الخارجية استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها.

وأضاف الجارالله بأن الوزارة طلبت رسميًا من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من وراءها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتية بأنه قد أبلغ السفير بأن الوزارة ستتابع ما سوف تتخذه السلطات المصرية من إجراءات والتي في ضوئها ستحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها، مؤكدًا بأنه قد تلقى اتصالًا اليوم الجمعة من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.



شارك الخبر







