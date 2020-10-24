المملكة والهند .. تاريخ من الثقة المتبادلة والتعاون الثنائي  

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

قالت صحيفة “ديلي اكسبريس” الهندية إن العلاقات بين المملكة والهند متجذرة في التاريخ والثقة المتبادلة والتعاون الثنائي الذي صمد أمام الاختبارات المختلفة.

وأبرزت الصحيفة الهندية العلاقات بينها وبين والهند، وكيف أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة تعمل من أجل عالم أكثر مرونة

روابط قوية ووثيقة

وأضافت الصحيفة الهندية أن الدولتين تشتركان في الروابط التجارية والثقافية التي يعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، واليوم ، لا تزال هذه الأسس قوية كما كانت دائمًا.

وقد تعززت هذه الروابط التاريخية بشكل أكبر خلال زيارة الدولة الأولى لصاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي في فبراير 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحترام المتبادل والتعاون الدولي المستمر هما قيمتان في صميم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين – الرئاسة التي تزامنت مع فترة عالمية دقيقة ، وهي مصممة على قيادة الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

في جميع أنحاء العالم ، تسبب فيروس كورونا في ظهور تحديات لا حصر لها للأسر والمجتمعات، ولقد أغرق الاقتصاد العالمي في واحدة من أسوأ حالات الركود منذ عقود ، مما أدى إلى تفاقم الفجوات القائمة.

بصفتها اقتصادات عالمية رئيسية ، تتحمل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مسؤولية قيادة العمل الجماعي من أجل استجابة عالمية منسقة للأزمة المستمرة، وترأست المملكة المجموعة بعد أن أثبتت قدرتها على التعامل مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن من خلال رؤية 2030 التحويلية.

ومن خلال تلك الرؤية، فإن المملكة لديها الآن فرصة لتكرار هذا النهج التطلعي على نطاق عالمي.

لم تصنف المملكة فقط في المرتبة الأولى التي تم إصلاحها والأكبر تحسنًا بين 190 دولة من قبل تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020 الصادر عن البنك الدولي ، بل إنها أيضًا الدولة الأكثر تحسنًا في العالم لممارسة الأعمال التجارية ، حيث نفذت عددًا قياسيًا من الإصلاحات .

Advertisements

السعي لتحقيق ازدهار شامل

ومن أجل تحقيق الازدهار الشامل ، تسعى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين إلى تعميق التعاون العالمي تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.

وتعمل المملكة مع أعضاء مجموعة العشرين على ثلاث ركائز أساسية ضرورية لتقدم العالم: تمكين البشر مع التركيز على الشباب والنساء ، ومعالجة عدم المساواة ؛ حماية الكوكب من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية مواردنا الطبيعية ووضع الاستدامة في صميم جدول الأعمال ؛ وأخيرًا ، تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة الأجل لتقاسم فوائد الابتكار والتقدم التكنولوجي لبناء مستقبل مرن للعالم.

تؤمن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بأن الجميع ، وخاصة النساء ، بأنه يجب أن يتمتعوا بالوصول والأدوات المطلوبة للاستفادة من الفرص التي تنتظرنا.

ويقوم تحالف القطاع الخاص من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وتقدمه (إمباور) ، وهو منتدى أنشأته مجموعة العشرين ، بوضع خطة عمل لتحديد مجالات التركيز الرئيسية وإجراء البحوث العالمية للدعوة إلى النهوض بالمرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص.

وكان استخدام الابتكار والتقدم التكنولوجي لتشكيل آفاق جديدة ، مثل نشر الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج الصحية ونظام التعليم ، في طليعة المناقشات ووجد أهمية لا لبس فيها حيث يتصارع العالم مع جائحة غير متوقعة.

تحت رئاسة المملكة ، كانت مجموعة العشرين مرنة وقادت الإجراءات العالمية اللازمة للتعامل مع الوباء، وكانت قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في مارس مفيدة في تطوير إجماع بين دول مجموعة العشرين لاحتواء انتشار الوباء وأرست الأساس للاجتماعات الوزارية اللاحقة لمجموعة العشرين.

ومن النتائج البارزة لهذه المداولات موافقة وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية على مبادرة خدمة تعليق الديون التاريخية لأفقر دول العالم.

وقد استفادت من ذلك 46 دولة ، حيث قُدم ما يقدر بـ 14 مليار دولار من الإعفاء الفوري للسيولة من قبل الدائن الرسمي الثنائي في عام 2020.

وتعمل مجموعة العشرين أيضًا مع المنظمات الدولية لاستكمال هذه الجهود ، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف ، التي تخطط للالتزام بمبلغ 75 مليار دولار لمبادرة التأمين ضد مخاطر الكوارث.

وباعتبارهما اقتصاداً رائداً، يمكن للمملكة والهند ترك بصمة على المجتمع العالمي من خلال التآزر والمساهمة في خارطة الطريق لمستقبل مزدهر للجميع.





شارك الخبر







