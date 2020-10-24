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شاهد.. إغلاق منشأة تخزن 205 أطنان منتجات مخالفة
دون تطبيق اشتراطات التخزين اللازمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة في الرياض لتخزينها منتجات علفية دون تطبيق اشتراطات التخزين اللازمة.
وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط 205 أطنان من المنتجات التالفة المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المالك.
ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الهيئة في ضبط المنتجات المخالفة.
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