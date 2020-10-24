ارتداء الأقنعة ينقذ 130 ألف أمريكي من الموت بسبب فيروس كورونا

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أنه إذا كان 95% من الأمريكيين يرتدون الأقنعة بشكل ثابت، فيمكن إنقاذ ما يقرب من 130 ألف شخص من الآن وحتى مارس 2021.

بدون تدابير مثل الأقنعة والتباعد الاجتماعي ، من المرجح أن يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 511 ألفاً بحلول ذلك الوقت ، وفقًا لتقديرات أحدث بحث من معهد المقاييس الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن.

أهمية ارتداء القناع

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لا يتوقع الباحثون أن يصبح القناع هو الحل الأمثل لمواجهة هذا الفيروس، ولا يزال هذا الأمر يثير جدلاً كبيراً في معظم أنحاء الولايات المتحدة، لكن سيكون من المهم ألا تخفف الدول القيود مثل التباعد الاجتماعي الذي يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويحذرون من أن القيام بذلك قد يؤدي زيادة عدد الوفيات بنسبة كبيرة وقد تصل إلى وفاة أكثر من مليون أمريكي بسبب الفيروس.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأقنعة يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.

Advertisements

توقعات الخبراء

ولقد أودى الوباء بالفعل بحياة أكثر من 220 ألف أمريكي ، والحصيلة ترتفع بمعدل يزيد عن 760 حالة وفاة في اليوم.

ويتوقع معظم الخبراء – بمن فيهم أولئك الموجودون في معهد المقاييس الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن أن الوفيات سترتفع بشكل حاد فقط مع دخول أشهر الشتاء الباردة وانتقال التجمعات إلى الداخل حيث يوجد خطر أكبر لانتقال العدوى.

وألقى الرئيس ترامب تركيزه الكامل في مكافحة الوباء على توافر العلاجات واللقاحات التي يصر على أنها على وشك الجاهزية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 20 أغسطس ، أفاد 99 في المائة من الناس في حي فلاشينغ في كوينز أنهم يرتدون الأقنعة باستمرار في الأماكن العامة.

وأفاد أكثر من 60 في المائة من الأشخاص في فرجينيا وفلوريدا وكاليفورنيا أنهم يرتدون الأقنعة دائمًا ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة واشنطن.





شارك الخبر







