الصحة تُعلن عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمراكز دون موعد

2020-10-24

متابعات الخليج 365 _ الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في جميع المراكز الصحية، دون الحاجة إلى موعد.

توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وقالت وزارة الصحة على تويتر، رداً على استفسار أحد المواطنين، إنّ لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في جميع المراكز، موضحة أنّه في حال وجود أي ملاحظة يمكن التواصل معها مباشرة عبر الرقم المجاني 937، أو من خلال الرسائل الخاصة.

تخصيص رقم للشكاوي

وخصصت وزارة الصحة الرقم 937، لتلقي كآفة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية، ويمكن للمواطنين التواصل معهم إمّا عن طريق الاتصال بالرقم، أو عبر الرسائل الخاصة.

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أمان تطعيم الإنفلونزا

ومن جانبه أيضًا، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، للوقاية من أعراض الإنفلونزا مع حلول الشتاء، بالإضافة إلى محاولة الوقاية لتجنب التعرض لخطر الإصابة بوباء كورونا المنتشر حاليا في العالم بأكمله.

وقال وزير الصحة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “عليكم بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، عن طريق التوجه إلى أقرب مركز صحي.

وأضاف وزير الصحة أن “تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال- بإذن الله- وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم”.

يذكر أن وزارة الصحة حددت الفئات الأكثر احتياجاً للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، مشيرة إلى أن هذه الفئات هم “كبار السن، والمصابون بنقص المناعة، والمصابون بأمراض مزمنة، والحوامل، والأطفال، والعاملون في القطاع الصحي”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثراً بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية ، لذلك يجب عليهم التطعيم ضد هذا النوع من الإنفلونزا.

ولفتت الوزارة إلى توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.



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