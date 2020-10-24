النمر: احذروا دواء لحرق الدهون.. يسبب عدم انتظام نبضات القلب

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تناول أقراص هرمون الثايروكسين لحرق الدهون بسبب خطورتها على صحة القلب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “لا تستخدم حبوب هرمون الثايروكسين لحرق الدهون (لتخفيف الوزن) فهي تسبب في الإنسان السليم ارتفاع الضغط وعدم انتظام نبضات القلب”.

وأوضح الدكتور النمر أن هناك 3 أسباب مرضية تسبب تغيرات عند عمل تخطيط القلب وهي:

– نقص تروية الدم الحادة.

– نزيف الدماغ.

– التهاب عضلة القلب.

ما هو تخطيط القلب؟

يذكر أن تخطيط القلب هو فحص هام وضروري في بعض الحالات، وهو وسيلة تشخيصية يتم اللجوء إليها بشكل روتيني لقياس ومراقبة كهربية القلب وأداء عضلة القلب ومعدل نبضه وسرعته.

وهو فحص يعتبر بسيطاً في طبيعته، ولكن متابعة المريض أثناءه تتطلب تدريباً جيداً ومهارة لمعرفة أي خلل في القلب قد يظهر على شاشة الفحص وفي الصور التي يتم التقاطها خلال الفحص.

وللقيام بالفحص يتم وصل أسلاك تحتوي على نهايات لاصقة خاصة بصدر المريض وذراعيه وفي بعض الحالات قدميه.

Advertisements

متى يجب القيام بتخطيط القلب؟

– فحص إيقاع نبض القلب، لتشخيص أي خلل فيه من بطء أو سرعة.

– معرفة إذا ما كانت كمية الدم المتدفق للقلب قليلة أو كافية.

– فحص أي أمور غير طبيعية في القلب، مثل الخلل أو الضعف في عضلة القلب أو تضخم القلب.

– تشخيص أي خلل في كهربية القلب.

– فحص أي انسداد في شرايين القلب وصماماته.

– فحص أي تغير أو أي أمر غير طبيعي في موقع القلب.

– فحص العيوب الخلقية في أقسام وغرف القلب.

– فحص التهاب القلب.

– معرفة أسباب ظهور بعض الأعراض، مثل: انقطاع النفس، ألم الصدر، الدوخة والدوار.

– فحص مدى فعالية الأدوية التي يأخذها مريض القلب.



شارك الخبر







