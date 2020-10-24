- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
طالبت الأقاليم الإسبانية الحكومة المركزية، اليوم (السبت)، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنحها الدعم القانوني لفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه البلاد وباء فيروس كورونا المستجد.
ودعت 10 أقاليم من أصل 17 في إسبانيا، بما في ذلك فالنسيا وأستورياس وكاستيلا لامانشا وإقليم الباسك، الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ؛ مما سيسمح للمناطق بالحد من حركة الناس، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة "الباييس"، أن المناطق تتوقع أن تدعو الحكومة مجلس وزراء استثنائيًّا غدًا للموافقة على الإجراء.
وسجلت إسبانيا أكبر عدد من الإصابات بـ"كورونا" في أوروبا الغربية، وارتفع إجمالي الحالات إلى 1046132 أمس، في حين اقترب عدد القتلى من 38000.فيروس كورونا الجديد
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 03:52 PM
دعتها إلى إعلان حالة الطوارئ للحد من حركة المواطنين"كورونا" يضيق الخناق على إسبانيا.. و10 أقاليم تطالب الحكومة بفرض حظر تجول
طالبت الأقاليم الإسبانية الحكومة المركزية، اليوم (السبت)، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنحها الدعم القانوني لفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه البلاد وباء فيروس كورونا المستجد.
ودعت 10 أقاليم من أصل 17 في إسبانيا، بما في ذلك فالنسيا وأستورياس وكاستيلا لامانشا وإقليم الباسك، الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ؛ مما سيسمح للمناطق بالحد من حركة الناس، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة "الباييس"، أن المناطق تتوقع أن تدعو الحكومة مجلس وزراء استثنائيًّا غدًا للموافقة على الإجراء.
وسجلت إسبانيا أكبر عدد من الإصابات بـ"كورونا" في أوروبا الغربية، وارتفع إجمالي الحالات إلى 1046132 أمس، في حين اقترب عدد القتلى من 38000.
، "كورونا" يضيق الخناق على إسبانيا.. و10 أقاليم تطالب الحكومة بفرض حظر تجول ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يضيق الخناق على إسبانيا.. و10 أقاليم تطالب الحكومة بفرض حظر تجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.