، بالفيديو.. شاهد ما فعلته شجرة ضخمة بسيارة في بريطانيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وثّقت كاميرا المراقبة داخل السيارة نجاة أب بريطاني بأعجوبة من حادث خلال ذهابه إلى مدرسة نجله؛ حيث سقطت شجرة كبيرة حطمت زجاج السيارة الأمامي وجزءًا من الهيكل بسبب الرياح.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان أدريان ستيفانو، 40 عامًا، في طريقه لاصطحاب ابنه أليكس، 13 عامًا، من المدرسة في 25 سبتمبر عندما توقف في إشارة مرور بمقاطعة إسيكس شرقي إنجلترا.
وأظهرت كاميرا المراقبة لحظة لا تصدق عندما تقدم ستيفانو بسيارته إلى الأمام بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر، لكن بعد ثوانٍ وبدون سابق إنذار على الإطلاق سقطت شجرة ضخمة على اليسار فوق سيارته، وكادت أن تسحقه.
ويظهر في الفيديو أنه يجلس داخل سيارته في حالة صدمة بعد الاصطدام الذي شبهه بـ"اصطدامه بقطار"، وكانت الأرصاد قد حذرت من رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة في أنحاء إسيكس؛ ما تسبب في سقوط عدد من الأشجار؛ حيث الاصطدام بأغصان الشجرة الضخمة التي حطمت الزجاج في مقدمة سيارته.
وكان ستيفانو قد اشترى سيارته الجديدة فولكس فاجن باسات قبل أربعة أشهر فقط بـ18 ألف جنيه إسترليني، ورغم أنها أصيبت بدمار كبير، لكن المهم أن الله قد أنقذ حياته.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 03:39 PM
جلس في سيارته في حالة صدمةبالفيديو.. شاهد ما فعلته شجرة ضخمة بسيارة في بريطانيا
وثّقت كاميرا المراقبة داخل السيارة نجاة أب بريطاني بأعجوبة من حادث خلال ذهابه إلى مدرسة نجله؛ حيث سقطت شجرة كبيرة حطمت زجاج السيارة الأمامي وجزءًا من الهيكل بسبب الرياح.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان أدريان ستيفانو، 40 عامًا، في طريقه لاصطحاب ابنه أليكس، 13 عامًا، من المدرسة في 25 سبتمبر عندما توقف في إشارة مرور بمقاطعة إسيكس شرقي إنجلترا.
وأظهرت كاميرا المراقبة لحظة لا تصدق عندما تقدم ستيفانو بسيارته إلى الأمام بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر، لكن بعد ثوانٍ وبدون سابق إنذار على الإطلاق سقطت شجرة ضخمة على اليسار فوق سيارته، وكادت أن تسحقه.
ويظهر في الفيديو أنه يجلس داخل سيارته في حالة صدمة بعد الاصطدام الذي شبهه بـ"اصطدامه بقطار"، وكانت الأرصاد قد حذرت من رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة في أنحاء إسيكس؛ ما تسبب في سقوط عدد من الأشجار؛ حيث الاصطدام بأغصان الشجرة الضخمة التي حطمت الزجاج في مقدمة سيارته.
وكان ستيفانو قد اشترى سيارته الجديدة فولكس فاجن باسات قبل أربعة أشهر فقط بـ18 ألف جنيه إسترليني، ورغم أنها أصيبت بدمار كبير، لكن المهم أن الله قد أنقذ حياته.
، بالفيديو.. شاهد ما فعلته شجرة ضخمة بسيارة في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ما فعلته شجرة ضخمة بسيارة في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.