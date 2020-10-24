شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية : "قاطع الحطب" موظف لا يستحق الضمان والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية إنه اشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب وبحاجة للمساعدة، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطن ودراسة حالته واتضح لها ان المواطن موظف ولا يزال على راس العمل ولاتنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما ان ابنه المشار الى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية : "قاطع الحطب" موظف لا يستحق الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.