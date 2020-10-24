شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم الصلاة أمام المرآة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم السبت، حكم الصلاة أمام المرآة . أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم السبت، حكم الصلاة أمام المرآة . وقال " الخثلان " في برنامج منارات الهدى أنه إذا كانت المرآه التي تعكس الصورة وخلفه تشغل المصلي وتفوت الخشوع فالصلاه مكروهه . وأضاف أنه إذا كانت المرآة لا تشغل المصلي فلا حرج في ذلك .

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