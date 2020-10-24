شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يحسم الجدل حول تأثير إضافة الزوجة في "أبشر" على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة أن تسجيل الزوجة في " أبشر " لا يؤثر على أحقيتها في الدعم .

وأكد " حساب المواطن " أنه يحق للمستفيدين بالبرنامج التسجيل في " أبشر " ولن يتأثر الدعم مادام المستفيد مستوفي لشروط الأهلية والإستحقاق .

الجدير الذكر أن قيمة الدعم تتحدد على أساس عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ودخلهم مع الإفصاح عن أي مصدر للدخل وفي حال عدم قبول الشخص يمكنه الإعتراض لبحث أهليته من جديد بعد إرفاق المستندات المطلوبة .