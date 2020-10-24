شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم وضع طرف الشماغ أو الغترة على الكتف أثناء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم السبت، هل وضع طرف الشماغ أو الغترة على الكتف أثناء الصلاة يدخل في كف الثوب المنهي عنه في الصلاة.
وأكد الشيخ سعد الخثلان، أنه لا يكف ثوبه أثناء الصلاة، "ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا"؛ فلا يكف الشماغ ولا الغترة أو العمامة؛ حيث أن كف هذه الأشياء مكروه، لافتًا إلى أن لو كانت غترة الإنسان مفردة وكفها عند السجود تدخل ضمن كف الثوب؛ فالسنة أن يجعل الغترة أو الشماغ يسجد معه.
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