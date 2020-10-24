شكرا لمتابعة خبر عن مدى أحقية صاحب العمل في مطالبة الموظف بقطع إجازته السنوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يتعرض بعض الموظفين إلى ضغوط في العمل كأن يطلب منهم صاحب العمل قطع الإجازة السنوية لضرورة معينة ثم استئنافها مرة أخرى ، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى أحقية صاحب العمل في ذلك .
ووفقاً لنظام العمل في المملكة فإنه لا توجد مادة أو أي نص نظامي يعطي الحق لصاحب العمل بقطع إجازته السنوية لفترة مؤقته .
وبناءً عليه يحق للموظف الرفض دون الخوف من تأثير ذلك على حقوقه المنصوص عليها بعقد العمل .
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