شكرا لمتابعة خبر عن مدى أحقية صاحب العمل في مطالبة الموظف بقطع إجازته السنوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتعرض بعض الموظفين إلى ضغوط في العمل كأن يطلب منهم صاحب العمل قطع الإجازة السنوية لضرورة معينة ثم استئنافها مرة أخرى ، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى أحقية صاحب العمل في ذلك .

ووفقاً لنظام العمل في المملكة فإنه لا توجد مادة أو أي نص نظامي يعطي الحق لصاحب العمل بقطع إجازته السنوية لفترة مؤقته .

وبناءً عليه يحق للموظف الرفض دون الخوف من تأثير ذلك على حقوقه المنصوص عليها بعقد العمل .