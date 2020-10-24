شكرا لمتابعة خبر عن «الخثلان» يوضح حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم السبت، حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أنه قسم العلماء التوسل بالنبي إلى ثلاثة أقسام: الأول: التوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا مشروع في حياته وبعد مماته، بينما الثاني: التوسل بدعائه بأن يطلب من النبي أن يدعو، فهذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته.

وأشار "الخثلان" إلى أن الثالث هو: التوسل بجاه النبي ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، ولهذا لم يكن الصحابة له يفعلون ذلك ولا التابعون ولا تابعوهم.