شكرا لمتابعة خبر عن «الخثلان» يوضح حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم السبت، حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الشيخ سعد الخثلان، أنه قسم العلماء التوسل بالنبي إلى ثلاثة أقسام: الأول: التوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا مشروع في حياته وبعد مماته، بينما الثاني: التوسل بدعائه بأن يطلب من النبي أن يدعو، فهذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته.
وأشار "الخثلان" إلى أن الثالث هو: التوسل بجاه النبي ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، ولهذا لم يكن الصحابة له يفعلون ذلك ولا التابعون ولا تابعوهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخثلان» يوضح حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.