"آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو الحطاب الكفيف الذي يعاني نجله من الفشل الكلوي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع فيديو المواطن الكفيف الذي يعمل حطاب ويعاني نجله من الفشل الكلوي . تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع فيديو المواطن الكفيف الذي يعمل حطاب ويعاني نجله من الفشل الكلوي . وأعاد " آل الشيخ " نشر الفيديو على موقع " تويتر " طالباً أي معلومات تدل عليه للتواصل معه ومساعدته على تخطي أزمته . Advertisements وكان الفيديو المتداول قد أظهر مواطن كفيف يعمل حطاب ويعاني طفله من الفشل الكلوي كما تعاني زوجته من المرض . وحرص مواطنون على تسليط الضوء على الرجل الذي يكد دون يأس في عمله معرضاً نفسه للخطر مع فقدانه نعمة البصر ويحرص على توفير إحتياجات أسرته . إقرأ أيضاً :

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