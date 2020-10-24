شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فيديو يوثق الأضرار الناجمة عن حريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تواصل قوات الدفاع المدني وطائرات الأمن ، عمليات إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة الذي نشب منذ أربعة أيام.

ووثقت قناة الاخبارية مقطع فيديو يظهر مادمرته النيران في جبل غلامة بتنومة ، وسط ملحمة يقودها الدفاع المدني وعدة جهات مشاركة لإخماد الحريق.

وقالت الإخبارية أن منذ اندلاع حريق جبل غلامة والجهات الحكومية تقدم الجهد الكبير ، لافتة إلى أن طيران الأمن يعلو بارتفاع ٩ آلاف قدم لمساندة فرق الدفاع المدني التي تتمركز بمحيط الجبل .

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وأوضح فيديو الاخبارية أن ألسنة النيران قضت على مساحات واسعة من الأراضي، وتحولت جبال تنومة المرتفعة الخضراء ، إلي كميات من النيران، وودعت جبل غلامة أشجاره الخضراء وفقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أي خسائر بشرية.

وأشار تقرير إلى أن ال ٧٢ ساعة الماضية كانت عبارة عن جهود متكاملة للسيطرة علي هذا الحادث ، ولازالت هذه الجهود مستمرة للتأكد من السيطرة التامة .

يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال هناك.