شكرا لمتابعة خبر عن سر اختفاء فتاة "شوقية مكة" التي تم العثور عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة سر اختفاء فتاة حي الشوقية بمكة المكرمة التي تم العثور عليها أمس الجمعة .

وأكدت التحقيقات الأولية أن ثلاث فتيات غير سعوديات من جنسية واحدة أوعزن لفتاة الشوقية بالخروج معهن للتنزه في جدة والتجول في المطاعم والمقاهي على الكورنيش والبقاء في فندق قريب .

وأشارت التحقيقات أن الفتاة استجابت لهن بقصد التنزه وعندما تأخرن وشاع خبر اختفائها خشيت الفتيات الوافدات وتركناها ما دفع فتاة حي الشوقية للخروج وحدها قرب فجر الجمعة وكانت تمشي على الكونيش .

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وأكد خال الفتاة أنه تم إبلاغهم بموقع ابنتهم وتم التواصل مع الجهات الأمنية التي تمكنت من العثور عليها ، وفقاً لـ"الوطن" .

وأشار أنه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للفتاة وأنها بصحة جيدة وتم إحضار استشارية نفسية لتهدئتها وتوجيهها ، كما تعافت صحة والدتها التي مرت بساعات عصيبة بسبب اختفاء الفتاة التي لا زالت في الصف الثاني الثانوي .

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