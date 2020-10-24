شكرا لمتابعة خبر عن موقف المدان بحكم قضائي لتعاطيه المخدرات من استخراج رخصة قيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الإدارة العامة للمرور ، اليوم السبت، شروط إصدار رخصة قيادة خاصة ، وأبرزها ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات.
وأكدت إدارة المرور، إن إصدار رخصة القيادة الخاصة تتطلب إتمام سن الـ18 عامًا، وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها، فضلًا عن السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى اجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير المواطنين.
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