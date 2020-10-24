شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من أمانة نجران بشأن إلقاء المخلفات في غير أماكنها وتتوعد المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

حذرت أمانة منطقة نجران من الآثار البيئية والصحية الخطيرة جراء قيام البعض برمي المخلفات في غير أماكنها المتخصصة.

وأكدت أمانة نجران أن هذا التصرف سلوك خاطئ، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه التجاوزات.

يذكر أن إلقاء المخلفات في غير أماكنها المتخصصة يسبب أضرار صحية ويساعد على انتشار الأوبئة والأمراض.

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