تنبيه من أمانة نجران بشأن إلقاء المخلفات في غير أماكنها وتتوعد المخالفين

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):حذرت أمانة منطقة نجران من الآثار البيئية والصحية الخطيرة جراء قيام البعض برمي المخلفات في غير أماكنها المتخصصة.
وأكدت أمانة نجران أن هذا التصرف سلوك خاطئ، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه التجاوزات.
يذكر أن إلقاء المخلفات في غير أماكنها المتخصصة يسبب أضرار صحية ويساعد على انتشار الأوبئة والأمراض.
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