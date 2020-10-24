الحصيني يتوقع أجواء السبت بمناطق عدة.. وينصح بالتنزه

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء اليوم السبت بمناطق عدة، مشيرًا إلى أنه جو مناسب للتنزه.

وقال الحصيني –عبر حسابه على موقع تويتر- إنه متوقع أجواء من معتدلة إلى مائلة للاعتدال نهارًا، على معظم مناطق المملكة، أما بالليل فإنها ستكون من مائلة للبرودة إلى باردة.

ويستثنى من ذلك مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، التي متوقع أن يخف الحر عليها قليلاً، رغم ذلك متوقع أجواء حارة نهاراً ومن معتدلة الى مائلة للاعتدال ليلاً.

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وحول فرص هطول الأمطار قال الحصيني «أبشروا وبشروا.. تحسن فرصة الأمطار على بلادنا، البداية على الشمالية ثم الجنوبية الغربية، متوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاء من المناطق الغربية والوسطى والشرقية، خاصة شمال تلك المناطق خلال الأسبوعين القادمين».

وأشار الحصيني إلى أن أجواء اليوم السبت صالحة للتنزه، قائلًا: «اكشتوا».

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