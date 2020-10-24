«الجهني» يتوقع هطول «أول حالة وسمية» ويحدد موعدها

توقع الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، حالة مطرية متوسطة الشدة، تؤثر على بعض مناطق المملكة، وتبدأ نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون «أول حالة وسمية».

وقال الجهني –عبر حسابه على موقع تويتر- إنه «لا تزال توقعات النماذج تشير لحالة مطرية متوسطة القوة، تتركز على شمال وشمال غرب المملكة، وغربها».

وأشار الجهني إلى أن سبب الحالة المطرية هو «انحدار كتلة علوية باردة من شمال إفريقيا والبحر المتوسط، تصطدم بكتلة دافئة، ونتاجها أول حالة موسمية».

Advertisements

وأوضح الخبير المناهي، أن الموجة المطرية ستكون آخر الأسبوع الجاري وبداية الذي يليه.



اقرأ أيضًا:

الحصيني يتوقع أجواء السبت بمناطق عدة.. وينصح بالتنزه

طقس السبت.. رياح مثيرة للأتربة وغيوم جزئي على عدة مناطق بالمملكة