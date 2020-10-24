«الضمان الصحي» يوضح موقف التغطية التأمينية حال تنازل مقدم الخدمة عن نموذج الإفصاح

أوضح مجلس الضمان الصحي أنَّ شركة التأمين ملزمة بتقديم الخدمة للمستفيد، إذا تنازلت أو لم تطلب تقديم نموذج الإفصاح.

وذكر المجلس –عبر حسابه على موقع تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «تلتزم شركة التأمين بالتغطية إذا تنازلت عن طلب الإفصاح، وكانت الخدمة المطلوبة من ضمن المنافع المغطاة في وثيقة المستفيد».

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ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول الموقف في حال لم تطلب شركة التأمين نموذج إفصاح، ثم رفضوا التغطية بحجة عدم تقديم الإفصاح.

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