«مدني عسير» يعلن نسبة السيطرة على حريق تنومة

أعلن الدفاع المدني بمنطقة عسير، اليوم السبت، عن إخماد 80% من حريق جبل غلامة في تنومة، والذي اندلع مساء الأربعاء الماضي.

وذكرت قناة «الإخبارية» أنه تم تشكيل فريق علمي لاستصلاح الغابات والأشجار في تنومة.

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وأصيب -في وقت سابق- خمسة من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق جبل غلامة بتنومة، في الوقت الذي شاركت فيه طائرات من شركة أرامكو في عمليات إخماد النيران.

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