إصابة 5 من رجال الدفاع المدني
أعلن الدفاع المدني بمنطقة عسير، اليوم السبت، عن إخماد 80% من حريق جبل غلامة في تنومة، والذي اندلع مساء الأربعاء الماضي.
وذكرت قناة «الإخبارية» أنه تم تشكيل فريق علمي لاستصلاح الغابات والأشجار في تنومة.
وأصيب -في وقت سابق- خمسة من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق جبل غلامة بتنومة، في الوقت الذي شاركت فيه طائرات من شركة أرامكو في عمليات إخماد النيران.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية
حريق تنومة.. الفريق العمرو يطمئن على مصابين في عملية الإطفاء
حريق تنومة.. فيديو يوثق مشاركة طائرات أرامكو في إخماد النيران
كانت هذه تفاصيل خبر «مدني عسير» يعلن نسبة السيطرة على حريق تنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.