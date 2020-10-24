الصحة: لقاح الإنفلونزا «آمن تمامًا» لهذه الفئة من السيدات

أكدت وزارة الصحة، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية «آمن تمامًا» للمرأة الحامل والمرضعة، في الوقت الذي نصح فيه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأخذ اللقاح المتوفر في المراكز الصحية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطنة، أن «النوع المستخدم من لقاح الإنفلونزا في وزارة الصحة، آمن خلال فترة الحمل والرضاعة».

ووجهت مواطنة استفسارًا قالت فيه: «هل تطعيم الإنفلونزا آمن للحوامل؟».

Advertisements

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد نصح –في وقت سابق- بأخذ لقاح الإنفلونزا، قائلًا «أوصيكم بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي.. التطعيم آمن وفعّال -بإذن الله- وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم».

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: إضعاف تطعيم الإنفلونزا الموسمية لجهاز المناعة «غير صحيح»

وزارة الصحة: خدمة تقديم لقاح الإنفلونزا بالمنازل «غير متوافرة» حاليًّا

هل تغطي وثيقة التأمين تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟.. «الضمان الصحي» يجيب

