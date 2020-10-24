السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز : أكثر من 48 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم وسط الإجراءات والبرتوكولات المعتمدة



جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أدى أكثر من ٤٨ ألف طالب وطالبة اختباراتهم الحضورية بجامعة الملك عبدالعزيز في المباني والقاعات الدراسية خلال أوقات مجدولة في الأسبوع الثالث، وسط إجراءات احترازية وبرتوكولات معتمدة سارت عليها الخطة التنظيمية المتخذة حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

وأعدت الجامعة ضمن مجهوداتها المتخذة في هذا السياق دليلاً للكليات وآخر للطلبة حول الإجراءات الواجب اتباعها أثناء حضور الاختبارات ، وتجهيز البنية التحتية وأماكن الاختبارات من ملصقات وتباعد وتنظيم آلية الدخول والخروج ، وتنفيذ حملات توعوية وإرشادية.

وبلغ عدد اختبارات السنة التحضيرية في ثماني مواد "٣٣،٩٤٧" اختباراً ، ووصل عدد اختبارات الطلاب والطالبات في كليات الاتصال والإعلام ، والحاسبات وتقنية المعلومات ، والسياحة إلى "١٤٣٧٣" اختباراً.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، أن الجامعة تشرف من خلال الكليات على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تأدية الاختبارات ، والتأكد من توافر الاشتراطات واتباع الدليل الصادر للتعامل مع الحالات الصحية والأكاديمية خلال فترة الاختبارات.

ولفت إلى تدشين منصة مؤشر الالتزام "مؤشر وقاية" بتوجيه من معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي حرصاً ومتابعة منه للسلامة في البيئة الجامعية ، حيث تساعد المنصة على التأكد من تطبيق الإجراءات والالتزام بها ومراقبة العودة الآمنة للبيئة التعليمية والحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي ، مما يؤكد حرص الجامعة على اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لضمان سلامة الطلبة أثناء الاختبارات خلال فترة الجائحة ، وفي أجواء علمية وصحية وبيئة مطمئنة للجميع .

//انتهى//

13:38ت م

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