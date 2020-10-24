

جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الافتراضي للجنة الممثلين الدائمين بشأن جائحة فيروس

وسيبحث الاجتماع متابعة الجهود والمبادرات الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جهود الاستجابة والتعافي التي تبذلها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

// انتهى //

13:19ت م

0040



جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واستعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الافتراضي للجنة الممثلين الدائمين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة، الاثنين القادم 26 أكتوبر 2020، وذلك في ظل جهود المنظمة المتواصلة في هذا الشأن.وسيبحث الاجتماع متابعة الجهود والمبادرات الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جهود الاستجابة والتعافي التي تبذلها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.// انتهى //13:19ت م0040

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا للمندوبين لبحث جهود محاربة جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.