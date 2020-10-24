السعودية اليوم / إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا.



وارسو 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أعلن وزير شؤون الرئاسة البولندية بواجيه سبيهالسكي اليوم إصابة الرئيس اندريه دودا بفيروس

وقال الوزير سبيهالسكي: إن الرئيس اندريه دودا خضع أمس لفحص فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية، مؤكدا أن الرئيس بصحة جيدة .

// انتهى //

11:08ت م

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وارسو 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلن وزير شؤون الرئاسة البولندية بواجيه سبيهالسكي اليوم إصابة الرئيس اندريه دودا بفيروس كورونا المستجد .وقال الوزير سبيهالسكي: إن الرئيس اندريه دودا خضع أمس لفحص فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية، مؤكدا أن الرئيس بصحة جيدة .// انتهى //11:08ت م0024

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