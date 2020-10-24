السعودية | الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 10 ساعات - 3:10 صباحًا, 24 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت الخطوط السعودية، اليوم عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ 33 وجهة حتى الآن، تشمل مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وطالبت الخطوط السعودية من جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مبينة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها.

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