شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على جازان حتى الـ 5 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات أحد المسارحة ، والطوال ، و العارضة ، و صامطة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.