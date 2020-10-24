شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على جازان حتى الـ 5 مساء والان نبدء بالتفاصيل
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات أحد المسارحة ، والطوال ، و العارضة ، و صامطة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.
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