، مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي ،

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ينظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة نجران، ديوانية حوار "عن بُعد"، تحت عنوان "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي"، في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 8 ربيع الأول 1442هـ، الموافق 25 أكتوبر٢٠٢٠م.
ويستضيف اللقاء، الذي يديره أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله منيف، كلاً من: فهد بن صالح عقالا مدير تعليم محافظة شرورة، سعيد بن أحمد بن جبار، مدير إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، والإعلامي ثامر بن مفرح آل مخلص.
ويتناول اللقاء، مفهوم النسيج المجتمعي، ودور الإعلام في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب، وأثر تماسك النسيج المجتمعي في المجتمع.
ويأتي تنظيم اللقاء تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة نجران، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين الأطياف الفكرية كافة، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني وتعزز وترسيخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 12:59 PM
خلال ديوانية الحوار التي ينظّمها "عن بُعد" بالتعاون مع شباب منطقة نجران
ينظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة نجران، ديوانية حوار "عن بُعد"، تحت عنوان "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي"، في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 8 ربيع الأول 1442هـ، الموافق 25 أكتوبر٢٠٢٠م.
ويستضيف اللقاء، الذي يديره أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله منيف، كلاً من: فهد بن صالح عقالا مدير تعليم محافظة شرورة، سعيد بن أحمد بن جبار، مدير إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، والإعلامي ثامر بن مفرح آل مخلص.
ويتناول اللقاء، مفهوم النسيج المجتمعي، ودور الإعلام في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب، وأثر تماسك النسيج المجتمعي في المجتمع.
ويأتي تنظيم اللقاء تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة نجران، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين الأطياف الفكرية كافة، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني وتعزز وترسيخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.
، مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي ،
المصدر : الخليج 365
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