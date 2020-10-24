محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة الاجمالية للوباء 25821 ضحية و1497167 إصابة أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 296 حالة وفاة، بالإضافة إلى 16521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية. وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 25821 وفاة و1497167 إصابة بالفيروس التاجي. وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في نفس الفترة بلغ 11567، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1130818.فيروس كورونا الجديد روسيا تسجل 296 وفاة و16521 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-24 أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 296 حالة وفاة، بالإضافة إلى 16521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية. وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 25821 وفاة و1497167 إصابة بالفيروس التاجي. Advertisements وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في نفس الفترة بلغ 11567، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1130818. 24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 11:47 AM الحصيلة الاجمالية للوباء 25821 ضحية و1497167 إصابة الحصيلة الاجمالية للوباء 25821 ضحية و1497167 إصابة أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 296 حالة وفاة، بالإضافة إلى 16521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية. وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 25821 وفاة و1497167 إصابة بالفيروس التاجي. وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في نفس الفترة بلغ 11567، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1130818. ، روسيا تسجل 296 وفاة و16521 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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