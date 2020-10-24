شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت بشكل طفيف وسط استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.



واستقر سعر الذهب العالمي، بعدما عوض تصاعد التوقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية، خسائر المعدن النفيس نتيجة صعود الدولار القوي.

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 229.2 ريال (61.12 دولار)، مقابل نحو 229.56 ريال (61.20 دولار)، أمس الجمعة.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 200.55 ريال (53.48 دولار) مقابل 200.82 ريال (53.54 دولار) أمس الجمعة.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في السوق السعودية 171.9 ريال (45.84 دولار)، مقابل نحو 172.13 ريال (45.89 دولار) عند ختام تعاملات الجمعة.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14، إلي 133.7 ريال ( 35.65 دولار) مقابل نحو 133.88 ريال (35.70 دولار) أمس.

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية، إلى 7,128.75 ريال ( 1901 دولار)، مقابل نحو 7,137.36 ريال (1903 دولارات) في نهاية تعاملات الجمعة.

Advertisements

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فتراجع إلى 1604.37 ريال (427.83 دولار)، مقابل نحو 1606 ريالات (428.20 دولار)، عند إغلاق أمس الجمعة.

وعالميا، لم يطرأ تغير يذكر في تعاملات الخميس، على الذهب في التعاملات الفورية التي سجلت 1903.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن نزل ما يزيد على 1% في الجلسة السابقة.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01% إلى 1905.80 دولار.

والذهب الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم المحتمل مرتفع 0.3% في الأسبوع.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى رفينيتيف ميتلز ريسيرش، "المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، تساعدان الذهب على الارتفاع".

وأضاف أن "مؤشرات اتفاق (للتحفيز في الولايات المتحدة) محتمل في وقت سابق ربما قدمت بعض الزخم الصعودي".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وجهات نظر متناقضة بشدة بشأن الجائحة في المناظرة الرئاسية النهائية.