استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

السبت 24 أكتوبر 2020

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، عند 4.086 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع في التعاملات المبكرة لشركات الصرافة.



وفي البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي نحو 4.173 للشراء، و4.200 للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك على الإنترنت.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك العاملة في مصر.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار، وفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية"، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وجاءت السعودية والإمارات ومصر ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي، والذي شهد نموا في إجمالي الناتج العالمي ليسجل 88 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وحسب بيانات البنك الدولي، يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل كبير، بدعم من اقتصاد قوي وسط تنفيذ خطط للتنمية المستدامة.

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وبلغ الناتج المحلي الإجمالي ‏في مصر خلال عام 2019 نحو 300 مليار دولار أمريكي.

وأصدر البنك المركزي المصري، الخميس، قرارا بإقالة هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، على خلفية وجود مخالفات جسيمة وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية والأعراف والممارسات المصرفية السليمة.

وتقدر القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي بـ98.413 مليار جنيه، بحسب آخر رصد في الربع الثاني من العام الجاري.

واستقر سعر الدولار في مصر عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع، بينما انخفض سعر صرف اليورو الأوروبي إلى 18.48 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

فيما زاد سعر الإسترليني إلي 20.47 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.

وعلى شاشات البنك الأهلي المصري، استقر الدرهم الإماراتي عند 4.238 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 48.78 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.