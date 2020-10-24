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بدء عملية تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب
تشمل 14 محافظة في المرحلة الأولى
متابعات الخليج 365 - متابعة
انطلقت صباح اليوم عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، وتستمر إلى يوم غد.
ويحق التصويت لنحو 33 مليون ناخب من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين في انتخابات مجلس النواب بمصر.
ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و 4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في ١٤ محافظة هي “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح”.
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