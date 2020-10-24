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روسيا تسجل 296 وفاة و16521 إصابة جديدة بـ كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 296 حالة وفاة بالإضافة إلى 16521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقاً لهذه المعطيات إلى 25821 وفاة و1497167 إصابة بالفيروس التاجي.
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في نفس الفترة بلغ 11567 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1130818.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق، من أن موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا يمكن أن تصيب العالم هذا الخريف، مع حث الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع وعزل المصابين.
أكدت المنظمة، أن مشاركة المجتمع مع قواعد الإغلاق كانت حاسمة للمساعدة في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف عندما يكون الناس أكثر ميلاً للتجمع معاً.
وأضافت أن أجراس الإنذار يجب أن تدق لأوروبا، حيث إن covid-19 لا يزال في “مرحلة نشطة” في العديد من البلدان.
وشدد وزارة الصحة أن Covid-19 لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، من الأهمية بمكان أن نواصل استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بنائها بعد الإغلاق، لكن من المهم حقاً أن تستثمر السلطات بالكامل في وجود نظام تتبع ومراقبة واختبار عدواني قوى لتجنب عمليات الإغلاق الإضافية المكلفة في الأسابيع والأشهر المقبلة في حالة انتعاش الفيروس.
وأضاف “أدت إعادة فتح المدرسة في عدد قليل من البلدان إلى حدوث مشاكل محلية في عدد الحالات، نحتاج إلى أن نبقى حذرين ورفع القيود بعناية فالخطر لا يزال مرتفعاً في جميع دولنا.
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