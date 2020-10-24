حساب المواطن يوضح تأثير تسجيل الزوجة في أبشر على الدعم

2020-10-24

متابعات الخليج 365 _ الرياض

أعاد برنامج حساب المُواطن التأكيد على أنّ تسجيل الزوجة في أبشر لا يؤثر على الدعم.

تسجيل الزوجة في أبشر

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين، ردّا على سؤال أحد المستفيدين بتويتر، بشأن تأثير تسجيل الزوجة في أبشر على الدعم، بأنّه لا يؤثر ذلك وفي حال انطبقت عليها شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم.

وتابعت خدمة المستفيدين بأن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365، بإمكان المواطنين استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa .

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طريقة معرفة قيمة الدعم

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط التالي: هنا.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



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