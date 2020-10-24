وزير الصحة: تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية للوقاية من أعراض الإنفلونزا مع حلول الشتاء.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “عليكم بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية ، عن طريق التوجه إلى أقرب مركز صحي.

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وأضاف وزير الصحة أن “تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال- بإذن الله- وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم”.

يذكر أن وزارة الصحة حددت الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، مشيرة إلى أن هذه الفئات هم “كبار السن، والمصابون بنقص المناعة، والمصابون بأمراض مزمنة، والحوامل، والأطفال، والعاملون في القطاع الصحي”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرا بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية ، لذلك يجب عليهم التطعيم ضد هذا النوع من الإنفلونزا.

ولفتت الوزارة إلى توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.



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