- 1/3
- 2/3
- 3/3
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم السبت من معتدلة إلى تميل للاعتدال نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً من تميل للبرودة إلى باردة.
وقال الحصيني: تُستثنى من ذلك مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجازان، التي متوقع أن يخف الحر قليلاً عنها؛ رغم ذلك متوقع أجواء حارة نهاراً ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال ليلاً.
وحول الأمطار قال الحصيني: أبشروا وبشّروا تحسن فرصة الأمطار على بلادنا المملكة العربية السعودية، البداية على الشمالية، ثم الجنوبية الغربية، متوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاءٍ من المناطق الغربية والوسطى والشرقية، خاصة شمال تلك المناطق خلال الأسبوعين المقبلين -إن شاء الله- "اليوم السبت الأجواء تصلح للتنزه اكشتوا".
الأرصاد حالة الطقس
"الحصيني" يبشّر: الهطولات قادمة.. وأجواء اليوم تصلح للتنزه "اكشتوا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-24
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم السبت من معتدلة إلى تميل للاعتدال نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً من تميل للبرودة إلى باردة.
وقال الحصيني: تُستثنى من ذلك مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجازان، التي متوقع أن يخف الحر قليلاً عنها؛ رغم ذلك متوقع أجواء حارة نهاراً ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال ليلاً.
وحول الأمطار قال الحصيني: أبشروا وبشّروا تحسن فرصة الأمطار على بلادنا المملكة العربية السعودية، البداية على الشمالية، ثم الجنوبية الغربية، متوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاءٍ من المناطق الغربية والوسطى والشرقية، خاصة شمال تلك المناطق خلال الأسبوعين المقبلين -إن شاء الله- "اليوم السبت الأجواء تصلح للتنزه اكشتوا".
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:43 AM
قال: معتدلة نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً "تميل للبرودة إلى باردة"
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم السبت من معتدلة إلى تميل للاعتدال نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً من تميل للبرودة إلى باردة.
وقال الحصيني: تُستثنى من ذلك مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجازان، التي متوقع أن يخف الحر قليلاً عنها؛ رغم ذلك متوقع أجواء حارة نهاراً ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال ليلاً.
وحول الأمطار قال الحصيني: أبشروا وبشّروا تحسن فرصة الأمطار على بلادنا المملكة العربية السعودية، البداية على الشمالية، ثم الجنوبية الغربية، متوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاءٍ من المناطق الغربية والوسطى والشرقية، خاصة شمال تلك المناطق خلال الأسبوعين المقبلين -إن شاء الله- "اليوم السبت الأجواء تصلح للتنزه اكشتوا".
، "الحصيني" يبشّر: الهطولات قادمة.. وأجواء اليوم تصلح للتنزه "اكشتوا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحصيني" يبشّر: الهطولات قادمة.. وأجواء اليوم تصلح للتنزه "اكشتوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.