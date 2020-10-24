، "الحصيني" يبشّر: الهطولات قادمة.. وأجواء اليوم تصلح للتنزه "اكشتوا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: معتدلة نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً "تميل للبرودة إلى باردة"

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم السبت من معتدلة إلى تميل للاعتدال نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً من تميل للبرودة إلى باردة.

وقال الحصيني: تُستثنى من ذلك مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجازان، التي متوقع أن يخف الحر قليلاً عنها؛ رغم ذلك متوقع أجواء حارة نهاراً ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال ليلاً.

وحول الأمطار قال الحصيني: أبشروا وبشّروا تحسن فرصة الأمطار على بلادنا المملكة العربية السعودية، البداية على الشمالية، ثم الجنوبية الغربية، متوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاءٍ من المناطق الغربية والوسطى والشرقية، خاصة شمال تلك المناطق خلال الأسبوعين المقبلين -إن شاء الله- "اليوم السبت الأجواء تصلح للتنزه اكشتوا".

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