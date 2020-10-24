شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مدى إمكانية السفر خارج المملكة في نفس يوم انتهاء تأشيرة الزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر خارج المملكة في نفس يوم انتهاء تأشيرة الزيارة. أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر خارج المملكة في نفس يوم انتهاء تأشيرة الزيارة. وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها في تويتر أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من المغادرة. جاد ذلك بعد تلقى الحساب سؤال من إحدى المستفيدين ‏‎حول إمكانية السفر والخروج من المملكة في نفس يوم انتهاء تاشيرة الزيارة.

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