منشآت تعلن الهدف من خدمة جدير الإلكترونية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ،مجددا أن خدمة جدير تعمل على تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفرص الشرائية في القطاع الخاص . أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ،مجددا أن خدمة جدير تعمل على تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفرص الشرائية في القطاع الخاص . وأوضحت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها أن خدمة جدير. هي خدمة إلكترونية تعمل علي تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها بالفرص بالشرائية التابعة للقطاعيين العام والخاص . وأضافت أن الهدف من الخدمة هو تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفرص الشرائية لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق.

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