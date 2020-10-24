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شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح سبب ضرورة تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية سنوياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة اليوم السبت السبب وراء ضرورة تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية سنوياً .
وأكدت " الصحة " أن تركيبة اللقاح تتغير كل عام من قبل منظمة الصحة العالمية ، وذلك لمطابقة سلالات الفيروس المتغيرة كل عام في نصف الكرة الشمالي حيث تقع المملكة ،وكذلك في نصف الكرة الجنوبي .
وأشارت الوزارة أن هناك لقاحان لنصفي الكرة الأرضية ، وقد يكونان متشابهان في بعض المواسم وذلك حسب نوع سلالات الفيروس الشائعة .
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