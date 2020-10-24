شكرا لمتابعة خبر عن كشف آخر تطورات حريق تنومة ونسبة إخماده "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على 80% من حريق جبل غلامة في تنومة في اليوم الرابع على التوالي.

ورصدت "الاخبارية" جهود الدفاع المدني في إخماد حريق تنومة ، حيث بينت أن المنطقة الخلفية لتنومة ينتشر فيها فرق مساندة للدفاع المدني في حال الاحتياج لدعم علي بعد 2 كيلو من الحريق.

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وأوضحت أن أفراد الدفاع المدني ينتشرون في المنطقة بالمعدات الثقيلة وصهاريج المياه ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد خسائر بشرية سوى إصابات بين رجال للدفاع المدني ، كما وقعت أضرار علي الأشجار والحشائش.

وأضافت أنه لايوجد أي توسع للحريق، لافتة إلى أن التخوف من البؤر و الحرائق المنتشرة بجوار الجبل، لكن رجال الدفاع المدني تمنع المنتشرة بتطويق جبل غلامة والانبش.

وأكدت الاخبارية في تقريرها عن تطورات حريق تنومة أنه تم تشكيل فريق علمي من وزارة الزراعة لوضع خطة لاستصلاح الغابات والأشجار .