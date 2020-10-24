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تفاجئت مواطنة، تدعى سجى الفراج، باشتعال سيارتها أثناء قيادتها لها، وذلك بعد 48 ساعة من شرائها من التوكيل.
وذكرت المواطنة أنها كانت سعيدة بسيارتها التي كانت من نوع GLC200 وموديل العام الحالي، إلا أن هذه السعادة لم تدم طويلا.
وأضافت أنه عندما قادت سيارتها بصحبة صديقتها تفاجئت باندلاع النيران بها، وتمكنوا من إيقاف السيارة، والنجاة بحياتهم.
ونشرت المواطنة فيديو لشكل سيارتها قبل الحادث، كما وثقت عدة صور لسيارتها بعد احتراقها، مطالبة شركة مرسيدس ووزارة التجارة ، بالنظر في الحادث الذى دمر سيارتها.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة تتفاجئ باحتراق سيارتها بعد 48 ساعة من شرائها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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