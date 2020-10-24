مواطنة تتفاجئ باحتراق سيارتها بعد 48 ساعة من شرائها (فيديو)

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تفاجئت مواطنة، تدعى سجى الفراج، باشتعال سيارتها أثناء قيادتها لها، وذلك بعد 48 ساعة من شرائها من التوكيل.

وذكرت المواطنة أنها كانت سعيدة بسيارتها التي كانت من نوع GLC200 وموديل العام الحالي، إلا أن هذه السعادة لم تدم طويلا.

وأضافت أنه عندما قادت سيارتها بصحبة صديقتها تفاجئت باندلاع النيران بها، وتمكنوا من إيقاف السيارة، والنجاة بحياتهم.

ونشرت المواطنة فيديو لشكل سيارتها قبل الحادث، كما وثقت عدة صور لسيارتها بعد احتراقها، مطالبة شركة مرسيدس ووزارة التجارة ، بالنظر في الحادث الذى دمر سيارتها.

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Source slaati

