باستخدام الدراجات النارية.. ضبط 4 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على المتاجر ونشل حقائب النساء بالرياض (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مواطِنين في العقدين الثاني والثالث، لتورطوهم بارتكاب جرائم سطو على المتاجر تحت تهديد السِلاح ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين الذين تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المتاجر والاعتداء على العاملين بها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.
وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّ المتهمين بارتكاب عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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