ظنوا أنه استشهد في الحد الجنوبي.. شقيق الجندي غلاب: هكذا استقبلنا خبر بقائه على قيد الحياة

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روى شقيق الجندي الأسير غلاب المطيري، خالد المطيري، كواليس استقبال عائلته لخبر أنه لا يزال على قيد الحياة بعدما ظنوا أنه استشهد في الحد الجنوبي.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة “MBC”، أنهم أُبلغوا بفقدان غلاب خلال إحدى المعارك بالحد الجنوبي عام 1438هـ، واعتُبر أنه شهيد، خاصة بعد أن دام غيابه 6 أشهر، لتبدأ العائلة في التصرف على هذا النحو.

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وأشار إلى أن استمرار الدولة في البحث عنه كان السبب الرئيسي في فرحة العائلة بإبلاغها أن غلاب لا يزال على قيد الحياة وأنه يتمتع بصحة جيدة ويعامَل كأسير، مؤكدًا أن وزارة الدفاع تدعم أسرته وزوجته باستمرار.

ونفى خالد المطيري ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من إشاعات حول أسرة غلاب، والتي زعمت زواج زوجته وإقامة العائلة العزاء له، مشيرًا إلى أن العائلة تعيش حياتها كأنه موجود.

Source akhbaar24.argaam

