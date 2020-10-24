طقس السبت.. رياح مثيرة للأتربة وغيوم جزئي على عدة مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم السبت، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وعبر موقعها الإلكتروني، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.