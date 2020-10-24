بالفيديو.. مرور جدة يقبض على قائد مركبة مارس التفحيط ونشره على تيك توك

تمّت إحالته للهيئة المرورية
أوضح المرور السعودي القبض على قائد مركبة بجدة، مارس التفحيط ونشره على تطبيق تيك توك.
وذكر المرور –عبر حسابه على موقع تويتر- عقب ورود بلاغ من مواطن، أنه تمَّ القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان أحد المواطنين وجه بلاغًا ذكر فيه بقيام قائد مركبة بتوثيق ممارسته للتفحيط ونشرها على تطبيق التيك توك، متباهيًا بما يفعل.
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